شعبة الذهب: وقف بيع وشراء المعدن الأصفر شائعة مغرضة.. فيديو

قال رفيق عباس مستشار شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات ، إن إشاعة وقف بيع وشراء الذهب في السوق المصرية صدرت من خلال شخص غير مسئول ، مؤكدا أن فيسبوك أتاح لأى أحد كتابة ما يريده .

وأضاف رفيق عباس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياة " ، إن هذه الإشاعة قامت بعمل نوع من البلبلة ووزارة التموين اتخذت الإجراءات القانونية ضد صاحب الشائعة ، مؤكدا أن الذهب يشهد ارتفاعا غير مسبوق نتيجة زيادة الطلب علية في مصر بقوة عن المعروض .

وأوضح رفيق عباس ، إن الجميع يلجأ الأن للحفاظ علي أصوله من خلال تحويلها إلي ذهب لارتفاع وحفظ قيمة الذهب وللحفاظ علي العملة الصعبة وسعر جرام الذهب الأن 1200 جنية وسعر جرام الجنية الذهب الأن 9200 وبائع الذهب هو المستفيد الأن .