الدوري الإسباني.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين برشلونة وريال بيتيس

انتهي الشوط الأول من مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام بينهما، في إطار الجولة ال35 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول محاولات من جانب فريق برشلونة لتسجيل أولى الأهداف اللقاء ولكن المحاولات باءت بالفشل.

واستحوذ فريق برشلونة على الكرة بنسبة كبيرة في منتصف الميدان ولكن دون خطورة حقيقة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: داني ألفيش - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - فيران توريس - ممفيس ديباي

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يحتل فريق ريال بيتيس المركز السادس برصيد 58 نقطة.