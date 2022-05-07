طارق الخولي يوضح دور لجنة العفو في الحوار الوطني المقبل .. فيديو

قال طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي ، إن لجنة العفو الرئاسي تسعي إلي وجود آليات حوار مع مختلف المنظمات والجمعيات والأحزاب وهذا من ضمن آليات عمل اللجنة في الحوار الوطني الذى سيقام الفترة المقبلة.

وأضاف طارق الخولي خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن اللجنة أيضا تتعامل مع لجان حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ وهم الذين سيقومون بمدنا ببيانات المحبوسين ونتعاون مع المجلس القوي لحقوق الإنسان ومع الشكاوي المتواجدة لديهم .

وأوضح طارق الخولي ، إن مصر الأن في صدد مرحلة جديدة في الحالة السياسية والحقوقية للدولة المصرية وهناك إرادة من القيادة السياسية في رسم طريق جديد للعملية السياسية .

