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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص أصاب عاملا بطعنة في مدينة بدر

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصابة عامل بطعنة خلال مشاجرة بينهما في مدينة بدر لخلافات فيما بينهم.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.


وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدي على آخر باستخدام سكين إثر مشاجرة حدثت بينهما.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

وبالانتقال تم تحديد طرفي المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (عامل "مصاب بجرح نافذ بالبطن" تم نقله للمستشفى- مقيم بدائرة القسم) طرف ثاني (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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