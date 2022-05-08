استكمال امتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونيا لليوم الثاني بجميع الدول

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للطلاب المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية ، وذلك بشكل إلكتروني على منصة ابناؤنا في الخارج.

وقالت وزارة التربية والتعليم انه وفقا لـ جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج : يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان اليوم في مادتي العلوم والمهارات المهنية ، بينما يؤدي طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي امتحان العلوم ، ويؤدي طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي امتحان اللغة الاجنبية ، كما يؤدي يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع الامتحانات تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الدولة التي يقيم فيها كل طالب من الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يسمح لأي طالب موجود حاليا داخل جمهورية مصر العربية بأداء امتحانات أبنائنا في الخارج المتاحة حاليا على المنصة الإلكترونية.

وقالت وزارة التربية والتعليم: تعقد الامتحانات الإلكترونية لـ أبنائنا في الخارج، للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي طبقا للمواعيد المقررة بالجداول المعلنة باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور من خلال المنصة الإلكترونية الموجودة على الرابط التالي :

‏https://sabroad.emis.gov.eg/examSystem

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة أي عائق يحول دون أداء امتحانات أبنائنا في الخارج إلكترونيا لابد من تسجيل شكوى على منصة التواصل المتاحة داخل موقع الامتحانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم : في حالة عدم التمكن من أداء الامتحانات الالكترونية لـ ابناؤنا في الخارج ، سيتم اتاحة طباعة ورقة الأسئلة والأجوبة البابل شيت من خلال منصة الامتحان في نهاية يوم الامتحان ، وسيتاح الاجابة على الامتحان على البابل شيت ثم ارسال ورقة الاجابة بالبريد السريع إلى مقر لجنة النظام والمراقبة بالادارة العامة للامتحانات ، كما سيتاح لاولياء الامور رفع ورقة الاجابة البابل شيت مرة اخرى على منصة ابناؤنا في الخارج دون الحاجة لارسالها بالبريد السريع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج بجميع الصفوف الدراسية سوف تظهر في شكل (اجتياز) / (عدم اجتياز) ، وليس في شكل درجات .