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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان عاوز ياخد أخته بالعافية.. مقتل موظف على يد زوج شقيقته بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي موظف عشريني مصرعه؛ إثر تعدي زوج شقيقته عليه بواسطة سلاح ابيض "سكين"؛ لوجود خلافات عائلية قائمة فيما بينهما بسبب ترك شقيقة الأول عُش زوجيتها للأخير، ما أشعل مشاجرة بين المذكوران راح على إثرها الموظف ضحية، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (محمود م ا- 26 سنة- موظف- ويقيم دائرة المركز)، مُصاب بجرح قطعي بالرقبة، وتوفي عقب وصوله وقبل تقديم الإسعافات الأولية له.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه الضحية المدعو (أحمد م ا ا - 36 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، إتهم المدعو (محمد ع ا- 24 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، شقيق زوجة المتوفي، بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض؛ ما نتج عنه إصابته ووفاته؛ بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.

ولترك زوجة المتوفي منزل الزوجية وحضوره لإعادتها للمنزل، نشبت مشاجرة بين المتوفي والمتهم، وتعدى الأخير على المذكور وأصابه الإصابة التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والآداه المستخدمة "سكين"، وبمواجهته أقر  بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج سلاح سكين زوج مشاجرة

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