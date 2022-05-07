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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل مسن غرقا بترعة الشيخ مسعود في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل في بداية العقد السابع من العُمر، مصرعه غرقًا، حيث إنزلقت قدماه وسقط بترعة الشيخ مسعود بقرية دائرة مركز طهطا، شمالي محافظة سوهاج؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة بداخل الترعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق ستيني بترعة الشيخ مسعود دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص، وعقب انتشال جثمان الغريق، تبين أنه المدعو (ف. ص. أ- 63 عامًا- ويقيم بدائرة المركز،- عامل)، حيث انزلقت قدماه وسقط بالترعة؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

سوهاج طهطا قرية ترعة مصرع

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