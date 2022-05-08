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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يفشل في القبض على منفذي هجوم إلعاد.. وجانتس يصدر بياناً

صدى البلد

تعهد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس بأن إسرائيل ستلقي القبض على الفلسطينيين المتشبه بهما وجميع المتورطين في تنفيذ هجوم إلعاد يوم الخميس، والذي أسفر عن مقتل 3 مستوطنين. وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من المكان الذي كانت تحاصره ، حيث داهمت قوات الاحتلال المكان ووجدوه فارغاً ولم يعثروا على شيء.

وعقد جانتس اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في وقت سابق من يوم السبت مع استمرار البحث عن الفلسطينيين بعد حوالي 48 ساعة من الهجوم. وشارك في الاجتماع قائد الجيش أفيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار وغيرهم من كبار قادة الجيش الإسرائيلي ومسؤولي الوزارة.

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وقال جانتس في البيان "سنقبض على الإرهابيين ونضرب كل من تورط في هذا الحادث. نحن في خضم [فترة] متوترة تواجه [موجة] إرهابية وحشية. الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة يتعاونون... ونحن ندرس خطواتنا وندرسها".

واتسع نطاق البحث عن الفلسطينيين المشتبه بهما من المنطقة المحيطة بإلعاد مباشرة ليشمل أيضا عددا من التجمعات العربية المجاورة ومنطقة الحاجز الأمني في الضفة الغربية.

وقال مسؤول كبير في الشرطة لموقع "يديعوت أحرونوت" العبري يوم السبت إنه "مع مرور الساعات، نركز المزيد من الجهود على المعلومات الاستخباراتية، على الرغم من أننا ما زلنا نواصل عمليات البحث مع قوات كبيرة على الأرض وفي الجو".

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