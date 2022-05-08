اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون الامتحان في العلوم والرياضيات

يواصل اليوم الأحد، طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، أداء امتحانات نهاية العام في صفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية ومرحلة البعوث الإسلامية.

ويؤدي اليوم الإثنين، طلاب المعاهد الأزهرية بالصف الخامس الإبتدائي، الامتحان في مادة العلوم ، بينما يؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادة أصول الدين "ورقة أولى" و"التفسير والحديث"، ومادة العلوم.

بينما يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، الامتحان في مادة الرياضيات ، ومادة المهارات المهنية.

ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة الفقه ، ومادة القرآن الكريم وتجويده.

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