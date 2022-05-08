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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تدين هجوم غرب سيناء: الولايات المتحدة ومصر شريكان في مواجهة الإرهاب

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس غربي سيناء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها:"تدين الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في سيناء واستهدف أفرادا من الجيش المصري".

وأضافت الخارجية الأمريكية:"على مدى عقود، كانت الولايات المتحدة ولا تزال شريكا قويا لمصر في مواجهة الإرهاب في المنطقة".

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها قائلة:"نود أن نعرب عن تعازينا العميقة لأسر الذين فقدوا أحباءهم في هذا الهجوم الشنيع".

وأعلن المتحدث العسكري للجيش المصري إن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين.

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وأضاف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، في بيان عبر تويتر، أن القوات نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وأنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية".

وذكر البيان أنه جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

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