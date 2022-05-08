المستكاوي بعد فوز الأهلي على وفاق سطيف: أفضل أشواط الشياطين منذ فترة

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على فوز الأهلى على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب حسن المستكاوي عبر تويتر “أفضل أشواط الأهلي من فترة . استحواذ وسيطرة وسرعة الاستخلاص. والفريق يصنع المساحات جيدا بالتحرك والتمرير . وسجل واهدر اهداف . لكن الأهم ان الفريق يتحرك كتلة واحدة بمساحة ٣٠ مترا واسقط نظرية صانع اللعب الواحد الذي يوقع علي كل مرة فكان هناك صناع لعب ”.

واكتسح النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب السلام، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة أرقام رائعة للاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو مع النادي الأهلي أمام وفاق سطيف.

استطاع اللاعب الجنوب إفريقي، المشاركة في كل الأهداف التي أحرزها النادي الأهلي خلال المباراة.