لجنة إيراد النهر: رفع الاستعدادات بكافة أجهزة الري خلال فترة أقصى الاحتياجات

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية ، واجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة.

و وجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة بهدف توفير الإحتياجات المائية ، وإنعكاس ذلك على تقليل شكاوي المياه.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا ، وموقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية ، مع التوجيه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.

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