طفلتا فاتن أمل حربي تتحدثان عن كواليس المسلسل | شاهد

استضاف برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، طفلتي مسلسل "فاتن أمل حربي"، وهما فيروز عبد الله وريتال ظاظا.

وتحدثت الطفلتان عن صعوبة مشهد النوم أسفل السيارة، وعبرتا عن واقعية المشهد بشكل حقيقي، ونومهما على التراب وخلفهما القمامة.

وقالت ريتال ظاظا، إنها شعرت بالحزن على الأطفال الذين يواجهون مثل تلك الصعوبات، متابعة: "الأهالي بتشحطط أولادهم معاهم".

وقالت فيروز عبد الله: “أنا بكره شخصية سيف الدنداروي في الحقيقة، لأنه كان مبهدلنا معاه”.

يذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة نيللي كريم وشاركها البطولة شريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، وهالة صدقي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.