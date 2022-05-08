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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 8 مايو 2022

الدولار
الدولار

 استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم /الأحد/، - بداية الأسبوع - وذلك بعد أجازة عيدي الفطر المبارك والعمال في معظم تعاملات البنوك بمصر .

وسجل الدولار متوسط ارتفاعات الشهر الماضى 11 - 23 قرشا للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، حيث شهد سعر صرف الدولار هدوء اليوم /الأحد/ في أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ ليسجل 18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.
 

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وفي البنوك الخاصة، سجل صرف الدولار في البنك التجارى الدولي 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 18.43 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث تراجع سعر صرف اليورو ما بين 74 – 90 قرشا للشراء والبيع خلال الشهر الماضى .

وسجلت العملة الأوروبية "اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم استقرارا في الشراء وارتفاعا في البيع بقيمة 6 قروش؛ ليصبح 19.34 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع، فيما سجلت في البنك التجارى الدولي استقرارا في الشراء، وارتفاعا في البيع بقيمة 6 قروش؛ لتصبح 19.34 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع.


وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.34 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.

اليورو

الجنيه الإسترليني 

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا خلال الشهر الماضى ما بين 77 – 99 قرشا، في البنوك الحكومية والخاصة، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الإسترليني اليوم تراجعا ما بين 25 – 39 قرشا للشراء والبيع؛ ليصبح 22.65 جنيه للشراء، و22.91 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة - البنك التجارى الدولي - سجل سعر الإسترليني تراجعا ما بين 22 – 39 قرشا للشراء والبيع، ليصبح 22.65 جنيه للشراء و22.94 جنيه للبيع، ويبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى طبقا للبنك المركزي أمام الجنيه الإسترليني 22.91 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع.


وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار صرف الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر ارتفاعا خلال الشهر الماضى ما بين 6 – 7 قروش للشراء والبيع؛ ليسجل اليوم 4.91 جنيه للشراء و4.93 جنيه للبيع، كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي ارتفاعا خلال الشهر الماضى ما بين 12 – 22 قرشا للشراء والبيع، ليسجل اليوم 57.86 جنيه للشراء و60.34 جنيه للبيع، فيما شهد الدرهم الإماراتي ارتفاعا ما بين 4 – 7 قروش للشراء والبيع خلال الشهر الماضي، وسجل اليوم 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع. 

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