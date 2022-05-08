القوى العاملة: قبول طلبات مرشحي الانتخابات العمالية دون نموذج الوزارة

تلقت غرفة العمليات باللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، والتي تعمل علي مدي 24 ساعة بوزارة القوى العاملة، بعض الأسئلة من المرشحين والخاصة بتقديم أوراقهم للإنتخابات في مرحلتها الأولى، والتي بدأت اليوم الأحد وتنتهي غدا الاثنين في الخامسة مساء، والتي تتضمن الاستفسار عن النماذج والأختام وشهادة السموم.



وقال إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، أنه يجوز قبول الطلبات على نماذج غير نماذج الوزارة مع التأكد من بيانات النموذج أنها مطابقة لبيانات نماذج الوزارة.



ولفت إلي أنه لا يشترط وجود ختم جهة العمل أو ختم اللجنة النقابية على الإقرارات، ويكتفى بالتوقيع ويختم فقط من جهة العمل نموذج رقم ( ٩) ويختم من اللجنة النقابية نموذج رقم ( ١٦).



وبالنسبة لشهادة السموم، أكد جواز قبولها من أي جهة حكومية ولا يشترط لها مدة صلاحية طالما أنه لا يوجد على الشهادة ميعاد صلاحية أو فترة انتهاء، كما يجوز قبول شهادة الميلاد غير المميكنة ويقبل مستخرج رسمي منها أو صورة طبق الأصل.