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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تتفقد لجان امتحانات النقل بإدارة 6 أكتوبر التعليمية

جولة نائب محافظ الجيزة
جولة نائب محافظ الجيزة

تفقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، عدة لجان بامتحانات مراحل النقل المختلفة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، يرافقها أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حيث تفقدت لجنة مدرسة سميرة موسى للتعليم الأساسي، وكان في استقبالهم سيد عبدالعزيز مدير عام الإدارة.

واطمأنت نائب المحافظ على أبنائها الطلاب، وعلى توافر أجواء الراحة والهدوء بلجان الامتحانات، والتزامِ كافة المُشاركين في العملية الامتحانية بالدقة في العمل والجد والاجتهاد.

كما تحاورت مع أولياء الأمور لإزالة أي معوقات وتلبية احتياجاتهم .

من جهته ، شدد وكيل الوزارة علي سرعة الانتهاء من تجهيزات المعامل والأنشطة استعداد للأنشطة الصيفية.

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