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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مزارع قتل تاجر فاكهة لخلافات مالية في المنوفية

مقتل تاجر فاكهة في
مقتل تاجر فاكهة في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية، القبض علي مزارع بتهمة قتل تاجر فاكهة بطلق خرطوش بقرية شبرا بخوم بمركز قويسنا.

حيث عثر الأهالي علي جثمان تاجر فاكهة ، وسط الزراعات مقتولا بطلق ناري ، وتم على الفور إبلاغ قوات الشرطة.

تلقي مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مركز شرطة قويسنا بعثور الأهالي علي جثمان " ب.م.م " ٤٤ سنة تاجر فاكهة متوفيا بطلق ناري.

وبالانتقال والفحص تمكنت قوات الأمن من كشف غموض الواقعة ، حيث تبين أن وراء القتل " ا.م " ٣٥ سنة مزارع وذلك بسبب. خلافات مالية بينهم حيث كانوا شركاء في مشروع تربية ماشية واختلفا الاثنين مما ادي الي عزم المزارع علي التخلص من تاجر الفاكهة حيث قام باستدراجه وضربه بطلق خرطوش والقاء جثته وسط الزراعات.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

تاجر فاكهة محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات قتل

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