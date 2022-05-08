الداخلية:ضبط 50 سلاحا ناريا و93 قضية مخدرات وتنفيذ43 ألف حكم خلال24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية ، أسفرت عن ضبط 50 سلاحا ناريا و93 قضية مخدرات، وتنفيذ 43 ألفا و371 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 44 متهما بحوزتهم 50 سلاحا ناريا، من بينها 5 بنادق آلية و7 بنادق خرطوش، وطبنجتين و38 فردا محلى الصنع، و76 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزن متنوعة و112 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملات في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 43 ألفا و371 حكما قضائيا متنوعا من بينها 143 حكم جنايات، و12 ألفا و910 أحكام حبس جزئي، و2438 حكم حبس مستأنف، و21 ألفا و239 حكم غرامات و6641 مخالفة.



وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 93 قضية مخدرات، ضُبط خلالها نحو18.9 كيلو جرام من مخدر البانجو، و3.9 كيلوجرام من مخدر الحشيش و1.4 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و187 جراما من مخدر الإستروكس، و309 جرامات من مخدر البودر، و60 جراما من مخدر الشابو و128 جراما من مخدر الآيس و809 أقراص مخدرة.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 21 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 6 متهمين، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 189 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن 19 ألفا و963 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 31 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

