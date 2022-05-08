شاهد.. نوال الزغبي في إطلالة صيفية على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة صيفية، مرتدية شورت مع تيشيرت وبليزر باللون الأبيض، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

يُذكر أن حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني، ونرصد لكم أبرز التصريحات:

نوال الزغبي: من المستحيل إقامة صداقة بيني وبين شيرين

وكشفت عن صداقاتها بالوسط الفني، مؤكدة،:" مستحيل إقامة صداقات بالوسط الفني حتي شيرين الوضع مختلف".

شوف العريس المصري اللي اتقدم لنوال الزغبي كان بيبعتلها إيه على الواتس آب

وكشفت نوال الزغبي عن عريس مصري تقدم لها، مضيفة: "طلب رقمي بعتله رقم أخي مارسال وفضل شهر يبعت أغاني عبد الحليم وام كلثوم حتي أخبره أخي انه ليس رقم نوال الزغبي".