نوال الزغبي عن العريس المصري اللي اتقدملها: طلب يكلمني بعتله رقم أخي

حلت المطربة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني.

وكشفت نوال الزغبي عن عريس مصري تقدم لها، مضيفة:" طلب رقمي بعتله رقم أخي مارسال وفضل شهر يبعت أغاني عبد الحليم وام كلثوم حتي أخبره أخي انه ليس رقم نوال الزغبي".

وقالت الزغبي خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" بعيدا عن الأضواء لا اتعامل على انني نجمة مشهورة وأحب أن أتحدث مع الجميع بشكل طبيعي بعيدا عن كوني فنانة ".