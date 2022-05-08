القائمة بأعمال السفير الأمريكي ومجموعة دبلوماسيين يعودون للعمل بسفارة واشنطن في أوكرانيا

عادت القائمة بأعمال السفير الأمريكية لدى أوكرانيا كريستينا كفيان ومجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى السفارة في كييف اليوم الأحد، لاستئناف عملهم للمرة الأولى منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهرين.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أغلقت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية في منتصف فبراير الماضي مع تزايد المخاوف من عمل عسكري روسي، وتم نقل مجموعة صغيرة من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى مدينة لفيف في غرب أوكرانيا قبل الانتقال عبر الحدود إلى بولندا والتنقل ذهابا وإيابا إلى أوكرانيا، وفي 24 فبراير – وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه الغزو العسكري الروسي – علقت الولايات المتحدة خدماتها في لفيف.

وفي أواخر أبريل، وخلال زيارة إلى كييف، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستعيد دبلوماسيين إلى أوكرانيا. وكان دبلوماسيون قد بدأوا في القيام برحلات يومية إلى لفيف بعد هذا الإعلان.

وتأتي زيارة كفيان ودبلوماسيين أمريكيين آخرين إلى كييف في إطار يوم النصر في أوروبا، أي قبل يوم واحد من يوم النصر الروسي، وفي نفس اليوم الذي قامت فيه السيدة الأولى جيل بايدن بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا.