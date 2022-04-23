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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي السفير الأمريكي بالمنامة

البحرين
البحرين

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ستيفن بوندي، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب حميدان بالسفير الأمريكي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، واستعرض معه العلاقات والتعاون القائمين بين البحرين وأمريكا في المجالين العمالي والرعاية الاجتماعية، وسبل الاستفادة من التجارب الناجحة للبلدين على هذا الصعيد.

وأطلع حميدان،  السفير الامريكي على أبرز المبادرات والمشروعات التي قامت بها مملكة البحرين في مجال تطوير سوق العمل ورعاية حقوق القوى العاملة، مستعرضاً الجهود التي قامت بها البحرين لحفظ استقرار العمال وحمايتهم من التسريح خلال فترة جائحة كورونا.

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