بدء إختبارات الفصل الدراسي الثاني بمدرسة مياه الشرب ببني سويف

تفقدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف إختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصفي الأول و الثاني بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف.

و أكدت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أن المدرسة الفنية تقوم بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى ويرجع ذلك الى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة وذلك يؤدى الى نقل خبرتهم العملية للطلبه بجانب المواد العلمية.

وأضافت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف الاهتمام بالتدريب العملى لطلاب المدرسة ضرورة ليكون الطالب مؤهلا فور تخرجه للالتحاق بسوق العمل كفنى مدرب على أعلى مستوى فى تخصصات شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.