من الشرفة.. بسمة داوود تخطف أنظار متابعيها

شاركت الفنانة بسمة داوود، متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بسمة داوود من شرفة منزلها بإطلالة أنيقة، مرتدية قميص مكشوف باللون الابيض، وبنطال أسود أنيق، ونالت إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال بسمة داوود مسلسل "شغل فى العالي" تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل وبطولة فيفى عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور الأحداث حول الصديقتين فيفي عبده وشيرين رضا وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.

IMG_٢٠٢٢٠٥٠٨_٢٠٣٩٥٨



