رئيس مصلحة الشهر العقاري: تطبيق تعديلات القانون الجديد بمثابة عيد.. فيديو

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن مصلحة الشهر العقاري تبدأ في استقبال المواطنين لتسجيل الوحدات السكنية بعد تطبيق القانون الجديد.

وأضاف "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "تطبيق تعديلات القانون الجديد بمثابة عيد"، لافتا: "هناك 16 نموذجا لتسجيل الوحدات السكنية".

وأشار الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري،: "خطوات تسجيل الوحدات السكنية لا تتعدي 37 يوما"، موضحا: "بعض الوحدات السكنية لا تتعدى رسوم تسجيلها 500 جنيه".

وأوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري،: "تطبيق قانون الشهر العقاري لتسجيل ملكية العقارات والذي يقدم تيسيرات واسعة في مجال نقل الملكية جاء بعد إجراءات صعبة ومطولة خلال الفترات السابقة".