الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: الاختيار مشروع مكتمل ونجاحه لم يحدث من فراغ



قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن نجاح مسلسل الاختيار 3 لم يحدث من فراغ، فـ نسختيه السابقتين حققا نجاحنا باهرا، مشددا على أن الاختيار مسلسل متكامل.

وأضاف "حسام صالح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مسلسل الاختيار يحكي بطولات حقيقة وحيه حدثت في الواقع، متابعا: من الصعب أننا نخترع أرقام أو نتلاعب في أرقام المشاهدة.

واسترسل: أن ردود أفعال المواطنين حول المسلسل كان أكبر دليل على نجاحه، بالإضافة إلى من خلال رصد نبض المشاهد الموجود على وسائل الديجيتال، في مختلف المحافظات.

وعن سبب انتشار مسلسل الاختيار في العالم العربي، لفت إلى أن وجوده على المنصات الرقمية أتاح للجميع مشاهدة المسلسل بالتزامن مع عرضه على قناة أون بفارق 5 دقائق فقط، ومن خلال تلك المنصات تم إجراء الإحصائيات بأعداد المشاهدات.

والجدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 3 الذي أذيع خلال الموسم الرمضاني استطاع حصد 3 ملايين مشاهدة.