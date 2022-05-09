مدرب وفاق سطيف: ثلاثي الأهلي كان الأفضل أمامنا.. وسنلعب من أجل الفوز وليس تحقيق مفاجأة

يرى داركو نوفيتش المدير الفني لوفاق سطيف، أن ثلاثي الأهلي كانوا الأفضل خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز على وفاق سطيف الجزائري، بأربعة أهداف دون رد، في مواجهة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال نوفيتش خلال تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة "الحياة": "لسنا سعداء بما حدث على الإطلاق بشأن نتيجة المباراة، أتينا للقاهرة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، وظهرنا بشكل سيء خلال المباراة، والأمور لم تكن في صالحنا، وكان في الممكن أن تكون النتيجة أقل مما كانت عليه".

وأضاف: "أعجبت كثيرًا بلاعبي الأهلي، وكل لاعب فيهم لديه شكل مختلف، بيرسي تاو دائمًا متواجد ويراوغ ويتعامل بفنيات عالية وذكية، وهناك لاعب مثل حسين الشحات ذكي ولديه تأثير كبير ويستطيع أن يتحكم في إيقاع الملعب، وعلي معلول رائع جدًا ويمرر كرات عرضية جيدة جدًا، ربما أرى أفضل لاعب بالنسبة هو حسين الشحات".

عن مباراة العودة، أوضح: "الأمر أضبح شديد الصعوبة بسبب نتيجة مباراة القاهرة، سنحاول أن نسجل أهدافًا ونلعب المباراة بشكل قوي ونعتمد على دعم مشجعينا في الجزائر، وسنحاول أن نفوز في مباراة الإياب، ولا يمكن أن نعتمد على فكرة أننا سنحقق مفاجأة كبيرة ولكن سنلعب من أجل الفوز باللقاء".