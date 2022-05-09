تقارير مغربية تزف خبرا سارا للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية النقاب عن اقتراب عودةبدر بانون المدافع المحترف ضمن صفوف النادي الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة بالتهاب في عضلة القلب ناتج عن إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "le360 سبورت" الإلكترونية المغربية أن بانون أخطر إدارة الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أنه استعاد عافيته بشكل كامل.

وأبلغ بانون الجهاز الفني أنه بات جاهزًا للعودة لتعزيز صفوف الأهلي، بعد أن ابتعد عن الملاعب خلال الـ4 أشهر الأخيرة للإصابة.

وأكدت الصحيفة أن بدر أنهى ترتيبات عودته للقاهرة، وأنه سيعود للمران الجماعي لفريق الأهلي، بداية من منتصف الأسبوع المقبل.

وكشفت أن بانون يقترب من العودة لمكانته في تشكيلة الفريق على اعتبار أنه كان يواظب على خوض تدريباته بشكل يومي، ما سيسرع عودته لمجاورة زملائه خلال المباريات المقبلة.

وأتمت، أن وجود بانون في مباراة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا حال تأهله رسميًا أمر غير مستبعد.