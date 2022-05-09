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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

واحد ثاني يحافظ على صدارة الإيرادات بـ مليون و368 ألف جنيه أمس

أحمد حلمي
أحمد حلمي

حقق فيلم “واحد تاني”  لـ أحمد حلمي إيرادات وصلت إلى مليون و368 ألف جنيه  خلال يوم أمس ليحافظ على صدراته فى شباك التذاكر منذ طرحه فى السينمات.

وكان قد عاد النجم أحمد حلمي إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني"، حيث استطاع الفيلم تخطى المليون جنيه مساء الأحد -وقفة عيد الفطر المبارك - بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط محققاً أعلى فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

أحمد حلمي يتعرض لـ هجوم كبير بعد عرض فيلم «واحد تاني»

أحمد حلمي يواصل الصدارة.. واحد تاني يحصد 2مليون و19 ألف و277 جنيها

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

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