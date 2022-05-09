اقتراح أوروبي جديد للسيطرة على الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة النظر في حجز احتياطيات النقد الأجنبي الروسي لإعادة إعمار أوكرانيا.

وكانت ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي لها ثقل سياسي، مشيرةً إلى أن هناك تحليلات سياسية تفيد بأن هذه الأمر لن يؤتي ثماره ويوجه ضربة للاقتصاد الروسي.

واقترحت بروكسل إجراء يحظر جميع واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام. والخطة التي لا تزال بحاجة إلى دعم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، هي جزء من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تقويض قدرة الكرملين على شن حرب على أوكرانيا من خلال ضرب الاقتصاد الروسي.

من جانب آخر، يرى سيرجي ألكساشينكو، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الروسي أن الحظر لن يكون فعالاً بشكل إجرائي، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل كبير، مما عوض تكاليف خسارة السوق الأوروبية.

تعتمد الميزانية الروسية اعتمادًا كبيرًا على عائدات صادرات النفط التي شكلت 45% من إجمالي دخلها في عام 2021، لكن وبحسب الصحيفة، ستصبح الحكومة في مأزقٍ كبير إذا تمكن المنتجون الروس من بيع نفطهم مقابل 44 دولارًا للبرميل أو أكثر.

لقد جعلت العقوبات، شكليًا، هذا الاحتمال أقوى، إذ يتم تداول مزيج النفط الخام الروسي، الأورال، عند 70 دولارًا للبرميل، وعلى الرغم من أن هذا يمثل خصمًا كبيرًا مقارنةً ببرنت، إلا أنه أعلى بكثير من احتياجات الميزانية الروسية.

وارتفع سعر خام برنت، معيار صناعة النفط، بنسبة 5% إلى 110.39 دولار للبرميل على مدار يوم الأربعاء بعد الإعلان عن اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض حظر.

وبحسب "فايننشال تايمز" إذا تم الاتفاق على حظر فمن المرجح أن ترتفع أسعار النفط أكثر، مما يسمح لروسيا بامتصاص الضربة بشكل مريح مع وضع ضغوط خطيرة على أوروبا التي تعتمد على البلاد في 30% من نفطها.

المشترون الآسيويون هم المستفيدون المحتملون من أي فائض من الخام الروسي. تشتري مصافي التكرير المستقلة في الصين المزيد بالفعل من المنتجين في البلاد، على الرغم من أن كبار تجار السلع المملوكة للدولة يتراجعون عن الشراء بسبب العقوبات الغربية.

ولكن المحللين تساءلوا عما إذا كان من السهل تحقيق التحول إلى آسيا. ويذهب 60% من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا - ثلاثة أضعاف الكمية التي تذهب إلى الصين - وتتجه البنية التحتية لخطوط الأنابيب في الغالب نحو نقل النفط غربًا.

ووفقًا لكريج كينيدي، الزميل في مركز ديفيس بجامعة هارفارد، لا يزال من غير الواضح "مدى شهية" دول مثل الصين لاستيراد النفط الروسي على نطاق من شأنه أن يمتص بالكامل صادرات الاتحاد الأوروبي الحالية.