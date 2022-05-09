نورهان شعيب تطلب من متابعيها الدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية

طالبت الفنانة نورهان شعيب متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية و نشرت ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام.

وعلقت نورهان شعيب قائلة:"ألم ألم ألم ألم، أسألكم دعوات طيبة، تبعد عني آلام البدن، شرور البشر، وانقلاب الصاحب والسند، والجفاء بعد ود، وخيبة الأمل فيمن أحسنا الظن بهم "

قالت الفنانة نورهان شعيب، "إنها عاشت طفولة سعيدة ومدللة وكنت كيوت لأني كنت أصغر طفلة في العائلة، وشاركت في برنامج ومسرحيات للأطفال وتعلمت الموسيقي، مشيرة إلى أن والدها لم يعترض على دخولها الوسط الفني".

وأضافت الفنانة نورهان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، طبيعة شخصيتي تتسم بالعاطفية وتتأثر بسرعة شديدة بما يجري حولي من أحداث، لافتة أنه ولا تحب المواجهة مع الآخرين لتجنب خسارة أشياء كثيرة".

تابعت الفنانة نورهان، لا أمانع تداول أخبار الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة، ولكن طريقة تناولها في طبيعة مجتمعنا العربي صادم لأنه يستبيح حياة الفنان الخاصة وتحديدا الزواج والطلاق مع أنه أمر عائلي وأسري للغاية، "إحنا مالنا ومالهم دي حاجة بين الزوج وزوجته".