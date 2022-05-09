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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سوهاج تستقبل لجنة الأعلى للجامعات لتقييم الأداء بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كلية الحاسبات والمعلومات
كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج

استقبلت جامعة سوهاج، وفد لجنة قطاع كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمراجعة وتقييم الامكانات المادية والبشرية بالكلية، والوقوف على مدي ملائمة مقومات المبني وتجهيزاته لأداء العملية التعليمية بأعلى مستوى من الجودة.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تمتلك القدرات البشرية المؤهلة لإدارة الكلية، وتنفيذ مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعى للمساهمة فى تنفيذ خطة واستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى.

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وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اللجنة زارت مبني كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الجامعة الجديد، وتفقدت قاعات المحاضرات والمعامل والمكاتب الإدارية، إلى جانب فحص تجهيزات المبني من فرش وأجهزة وأدوات، والتعرف على البرامج التعليمية ونظام الدراسة والامتحانات طبقاً للائحة المقررة.

وأضاف الدكتور النميري علام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة، أنه صاحب الوفد في الزيارة المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، كما ضمت اللجنة كلا من الدكتور تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات بجامعة أسيوط، الدكتور علاء صادق عميد كلية الحاسبات بجامعة جنوب الوادي، والدكتور السيد أبو دهب عميد كلية الحاسبات بجامعة الأقصر.

سوهاج جامعه وفد لجنة الذكاء الاصطناعي

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