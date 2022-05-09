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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: إدراج سمالوط وبني مزار في مشروعات حياة كريمة لتطوير القرى

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تضم إنشاء محطات للصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوفير الأراضي لتلك المحطات بالتنسيق مع جهات الولاية والمتبرع بها من المواطنين ومتابعة مستجدات الأعمال لتحقيق المستهدف من أعمال المبادرة.

جاء ذلك بحضور، ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء المراكز المستهدفة، ممثلي دار الهندسة، وعدد من الجهات المعنية.

أوضح المحافظ، ان المشروعات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات "حياة كريمة" تشمل (إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، انشاء محطات رفع صرف صحي، إنشاء شبكات انحدار و مد وتدعيم للشبكات، تركيب وصلات الصرف الصحي للمنازل بالقرى المستهدفة).

ويستهدف المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تطوير 192 قرية و 757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف توصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.
 

المنيا الصرف الصحى حياة كريمة التنس المبادرة الرئاسية مياه الشرب والصرف الصحي اللواء اسامة القاضي الشرب والصرف الصحى

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