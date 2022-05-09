من هو المالك الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي؟.. تعرف عليه.. فيديو

نشرت فضائية الغد تقريرا مصورا عن مالك تشيلسي الانجليزي الجديد، وأشار التقرير إلى أن خبرة رجل الأعمال الأمريكي في مجال الرياضة، أثارت التفاؤل فلديه حصة جيدة في أكبر أندية لوس أنجلوس الرياضية وعلى رأسها فريق البيسبول لوس أنجلوس دودجرز وفريق كرة السلة لوس أنجلوس ليكرز .

الملياردير الأمريكي أسس شركة إلدرج وهي شركة قابضة خاصة تستثمر في صناعات مختلفة، حيث حاول شراء تشيلسي عام 2019 ، عندما عرض 3 مليارات دولار لكن أبراموفيتش رفض وتم إجباره على التنحي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

الإدارة اختارت عرض بويلي مقابل قرابة 5 مليارات دولار، وأكد النادي الإنجليزي في بيان رسمي أن العرض تم قبوله وأن مبلغ 3 مليارات دولار سيذهب لصالح المالك السابق أبراموفيتش الذي قرر التبرع به لمؤسسات خيرية في بريطانيا وبالمبلغ المتبقي سيتم الاستثمار في النادي رياضيا.

وكان فريق وولفرهامبتون خطف تعادلا مثيرا 2 /2 من أرض مضيفه تشيلسي، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يلعب غدا مع ليدز يونايتد، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن.

واعتمد الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، على الثنائي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر في خط الهجوم، ومن خلفهما صانع الألعاب الأمريكي كريستيان بولسيتيش.