ناصر بوريطة: اتفقنا على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمغرب بكافة المجالات

التقي ‫سامح شكري‬ وزير الخارجية الآن، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في مُستهل زيارته الحالية إلى الرباط؛ ليبحث معه مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن النقاش بشأن مُجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه قال وزير الخارجية المغربي: " ندعم جميع الإجراءات التي تتخذها مصر لحماية أمنها واستقرارها".

وأضاف: "اتفقنا على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمغرب في كل المجالات خلال الفترة المقبلة".

ويأتي ذلك خلال لقاء ثنائي جمع وزيري الخارجية ‫سامح شكري‬، ونظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط.

وتوجه صباح اليوم الإثنين الوزير شكري إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق التي تجمع البلدين الشقيقين.