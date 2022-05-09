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رئيس التحرير
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ديني

كيف تصل العبادة للقبول والتمام؟.. 3 أمور لا تغفلها

كيف تصل العبادة للقبول
كيف تصل العبادة للقبول والتمام ؟

بين الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم،  العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط معنى العبادة، وكيفية تحقيقها على الوجه الأمثل.


كيف تحقق معنى العبادة على المعنى اللغوي ؟

 

وقال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في إجابته على سؤال كيف تحقق معنى العبادة على المعنى اللغوي؟ :" على كل مسلم أن يتعرف على المعاني اللغوية للعبادة حتى يعبد الله تعالى عباده كاملة تامة"، موضحا أن المعنى الأول للعبادة هو الطاعة مع الخضوع يقال طريق معبد إذا كان مذللاً بالوطء ، وقال تعالى (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون)  أي خاضعون .

وتابع أن المعنى الثاني من معاني العبادة هو هو التكريم والتعظيم للمعبود يقال المعبد بمعنى المكرم المعظم كأنه يعبد يقول الشاعر :تقول ألا تمسك عليك فانني.. ارى المال عند الباخلين معبدا .. أي معظما مكرما.

ولفت إلى أن المعنى الثالث للعبادة هو الندم تقول  العرب عبد  فلان اذا ندم على شيء يفوته هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم في معنى العبادة وهي التي تتفق مع العبادة التي يعبد بها المسلمون ربهم سبحانه وتعالى من جميع جوانبها.

وشدد العالم الأزهري على كل مسلم إذا أراد أن يعبد الله تعالى عبادة كاملة من ناحية اللغة العربية أن يطبق هذه المعاني الثلاثه أولاً أن يكون خاضعا ذليلا لله عز وجل، ثانياً أن يكون يكون معظما الله سبحانه وتعالى في كل وقت، ثالثاً أن يندم على ما فاته من فعل الطاعات.

واختتم قائلا: "كل هذه الأمور تدل على عظمة المعاني والمباني وكم لله تعالى في كتابه الكريم من أسرار".

 

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