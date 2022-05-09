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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشروط الجديدة للحصول على شقة بـ الإسكان الاجتماعي

لا يزيد سن المتقدم
لا يزيد سن المتقدم عن ٥٠ سنة".. شروط الحصول على شقة بالاسكان

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح المرحلة الأولى من مشروع درة الوادي، للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل،كما أعلن بدء سحب كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز بداية من الاثنين 9 مايو.

ويتضمن الطرح الجديد  160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (المرحلة الأولى)، على أن يتم تقسيمها ما بين وحدات خاصة بالمواطنين منخفضي الدخل ووحدات خاصة بالمواطنين متوسطي الدخل. 

وتصل مساحة الوحدات الخاصة بـ منخفضي الدخل إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية حوالي 328.5 ألف جنيه.

وتتراوح قيمة الدعم النقدي المباشر بين 5 آلاف و60 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة الدعم غير المباشر حدود 689 ألف جنيه مُمثلة في “الحدالأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري، بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة”،بالإضافة إلى 60 ألف جنيه، على أن يكون مقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 10% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد. 

وتصل مساحات الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، ولا يوجد دعم نقدي مباشر للوحدة، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 653 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة)، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 15% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد. 

لمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي:

صندوق الإسكان الاجتماعى الطرح الجديد منخفضي الدخل بدء سحب كراسات الشروط الوحدة السكنية

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