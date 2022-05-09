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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش مشروعات الصرف الصحي الجاري إنشاؤها.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي الجاري إنشاؤها بالمحافظة.
 

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جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي ، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صلاح الدين محمد بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس شعبان إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ.
 

وشهد اللقاء مناقشة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، وإنهاء الوصلات المنزلية للصرف الصحي بمصيف بلطيم قبل بدء موسم الصيف، وتمت مناقشة آخر المستجدات المشروعات المنفذة بمراكز دسوق وسيدي سالم ومطوبس والممولة من البنك الدولي.

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