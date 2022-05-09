عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة النواب توافق على مشروعي قانونين للموازنة العامة لقطاعي الوزارة والمديريات

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل عياد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعي ديوان عام وزارة القوى العاملة؛ ومديريات الوزارة بالمحافظات عن السنة المالية 22/23، مع إبداء بعض الملاحظات والتوصيات.

 

وسأل  النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، عن مدى تنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن موازنة الوزارة ومديرياتها باب الاستثمارات (الباب السادس)، أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة عن العام المالي 21/22.

 

وانتهت اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، إلى الموافقة على مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة لقطاعي ديوان عام وزارة القوى العاملة؛ ومديريات الوزارة بالمحافظات عن السنة المالية 22/23، وذلك في ضوء الملاحظات التالية: ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالخطابات المتبادلة الدالة على قيام الوزارة بمحاولات الشراء تنفيذًا لبرامج الوزارة؛ والمعوقات التي صادفتها من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

 

وطالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعادة النظر في بنود مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعي ديوان وزارة القوى العاملة؛ ومديريات الوزارة بالمحافظات عن السنة المالية 22/23، بحيث يتم تقدير الإيرادات بما تقل قيمته عن الاعتماد الوارد بالموازنة؛ بما يعادل قيمة 10% منها، ثم يتم توزيع المبلغ على بنود الاستخدامات، وذلك بناء على اتباع سياسة التقشف التي تم اللجوء إليها نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

 

وأوصت اللجنة، بضرورة قيام وزارة المالية بموافاة اللجنة بالمبررات التي أدت إلى إلغاء 2 مناقصة لشراء مستلزمات تخص وزارة القوى العاملة من خلال هيئة الخدمات الحكومية خلال العام المالي 22/23.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لنظر مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 لقطاع: ديوان عام وزارة القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

 

وقال أحمد إبراهيم مستشار وزير القوى العاملة، أن التوصية لم تنفذ وأن المخصص لباب الاستثمار (الباب السادس) طبقًا للعام المالى 2021/2022 هو مبلغ 156 مليون جنيه، تم تخفيضه إلى مبلغ 59 مليون جنيه، كما تم التخفيض مرة أخرى وفقًا للمتغيرات العالمية ليصل إلى مبلغ 48 مليون جنيه.

 

ولفت إلى أنه تم الصرف حتى الآن مبلغ 37 مليون جنيه، وتبقي مبلغ 11 مليون جنيه، وتم حجب مبلغ 4 مليون جنيه قيمة وسائل انتقالات، وتبقي مبلغ 7 مليون جنيه متاحة للصرف.

 

وأشار ممثل وزارة المالية، إلي أن الوزارة تتخذ إجراءات سريعة لصرف الاعتمادات فور وصول موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ نافيًا أن تكون وزارة المالية سببًا في إعاقة تنفيذ أي اعتمادات مالية لأي من جهات الدولة، مقترحا أن تقوم الجهة بإعداد تقارير ربع سنوية ترسل إلى مجلس النواب لتسهيل المتابعة الدورية من قبل اللجنة.

 

بدوره، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه أثناء تنفيذ الموازنة كانت هناك قرارات تعرض على مجلس الوزراء والتي كان من ضمنها قرار بوقف الشراء خلال العام 21/22، إلا أن هذا القرار تم تنفيذه بأثر رجعى لأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تنفيذ عملية الشراء كانت منتهية قبل صدور هذا القرار بحوالي ما يقرب من شهرين، مؤكدًا أن وقف الصرف يؤدى إلى التقصير في أداء التزامات الوزارات.

 

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، أن اللجنة لاحظت عدم تناسب الاعتماد المالى المدرج في موازنة وزارة القوى العاملة عن العام المالى 2022/2023 مع ما تقوم به الوزارة من التزامات وخدمات تدريبية، وبرامج تطوير وتحول رقمي بما أكدت معه على ضرورة إيلاء الأولوية الأولى لتطوير مراكز التدريب وبرامج التحول الرقمي التي تستهدفها وزارة القوى العاملة وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 20/30.

 

ولفت رئيس اللجنة، إلي أن اللجنة توصي بإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ الموازنة الاستثمارية في وزارة القوي العاملة ومديرياتها وأهمها تنفيذ الخطة الاستثمارية المقررة من العام المالى 2021/2022.

الموازنة العامة للدولة القوى العاملة مجلس النواب مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطيط وزارة القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

الذنوب التي لا تغفر بالتوبة .. 3 كبائر احذر الوقوع فيها

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

ترشيحاتنا

الأوقاف: عودة المساجد إلى طبيعتها وانتظام الدروس اليومية.. صور

بعد أنباء رحيل الدون.. بيكهام: نأمل بقاء رونالدو مع اليونايتد لعام أوعامين

انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 5%

استقرار سعر الدولار فى البنوك اليوم

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

4500 جنيه الحد الأقصى .. تكاليف تسجيل العقارات والشاليهات بالشهر العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... الصور الكاملة لجنازة والد الفنان محسن منصور

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة ورشاشات وآر بي جي ببحر الرمال الأعظم

تعرف على شكلها ومناطق ظهورها| "سمكة الأرنب" ترعب المواطنين وتتسبب في تسمم أسرة كاملة

زيلينسكي يمنح وسام الشرف الأوكراني لـ كلب |شاهد

فيديو

متعدد العلاقات النسائية ومبتور العضو.. تحريات مقتل «ميكانيكي كرداسة» تكشف مفاجأة "فيديوجراف"

موجز صدى البلد الإخباري.. انخفاض سعر الذهب.. عقوبات مخالفة مواعيد إغلاق المحال

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة ورشاشات وآر بي جي ببحر الرمال الأعظم

وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ