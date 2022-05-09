شكري: أتمنى من الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي وضع نهاية لـ داعش

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن أمله في أن يضع الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي، الذي تستضيفه المغرب، بعد غد الأربعاء، نهاية لتنظيم "داعش"، وأن يكون إجتماعا ناجحًا ومؤثرًا في استمرار الجهود المشتركة للقضاء على هذه الآفة.

كما أعرب عن تقديره وامتنانه لتعازي وتضامن المغرب مع مصر بشأن العمل الإرهابي الذي تم منذ يومين وراح ضحيته أفراد من القوات المسلحة المصرية.

وأكد شكري خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقد اليوم مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الاستمرار في دعم هذه العلاقة والتواصل المستمر بتوجيهات من قيادتي البلدين.

وتوجه اليوم الإثنين شكري إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز أواصر الأخوة والتعاون الوثيق التي تجمع البلدين الشقيقين.