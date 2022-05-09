الطاروطي بعد خطأ تلاوة القرآن: مستعد للمجيء لنقيب القراء زحفا على بطني

غلطان وأعتذر

علق الشيخ محمد علي الطاروطي، بعد قرار إيقافه بالإذاعة المصرية وإحالته للتحقيق بنقابة القراء، على خلفية الأخطاء التي وردت منه في سورة "يوسف" أثناء تلاوة قرآن الفجر السبت الماضي.



وأوضح الطاروطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة الذي يبث على قناة Etc، اليوم الإثنين، أنه أثناء قراءته لقرآن الفجر وتحديداً من سورة يوسف في قوله تعالى "فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ"، أخطأ فى كلمة رأينه فقال سهوا رأيناه".

وتابع الطاروطي: "لم يصدر قرار بوقفي عن تلاوة القرآن الكريم حتى الآن، وأنا مش أكبر من أي عقاب، وماحدث من خطأ كان سهوا، وعلى اتم استعداد للمجيء للشيخ محمد حشاد نقيب قراء القران الكريم زحفا على بطني سأفعل ذلك".

وقال الطاروطي في منشور له على صفحته عبر فيسبوك: "الحمد لله على نعمة القرآن والإيمان وكفى بها نعمة، اللهم رد عنا شرور خلقك، اللهم اشغلهم بعيوبهم وأنفسهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم ارفعنا بالقرآن، واجعله نورا لنا في قبورنا يارب العالمين".

من جانبه، أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أنه تم وقف الشيخ الطاروطي عن العمل بالإذاعة، بعد الخطأ في تلاوة قرآن فجر السبت، مؤكدا أنه سيتم عرض قراءاته خلال أسبوعين أو شهر على لجنة القراء والمبتهلين، للبت.

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث خط السير، وإن كان ملتزما في القراءات على مدى شهر، ستكتفي بتوجيه اللوم ولفت النظر، أما إذا وجدت أخطاء متكررة للشيخ أو غيره، ستتخذ الإجراء المناسب.