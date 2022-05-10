مؤلف مسلسل العائدون: استوحينا مشهد الحرق من جريمة داعش مع الطيار الأردني

قال السيناريست باهر دويدار مؤلف مسلسل العائدون ، ان الان يجب علينا مواجهة الأفكار الارهابية بشكل مبسط يفهمه المواطنين ويجب ان يفهم المواطنين ما يقوم بفعله الارهابيين لإدراك ما سيحدث مستقبلا .

وأضاف دويدار خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سى " ، إن الدواعش كانوا يقمون بدفن الذهب والأموال في الصحراء ونسوا مكان دفنهم ، مشيرا الى ان المسلسل مستوحى من الأحداث الواقعية وهو عبارة عن خيال مبني على الواقع الذي حدث

وأوضح دويدار ، إن مسلسل العائدون يتحدث عن اعادة تدوير داعش بعد هزيمتها في سوريا والعراق ، مؤكدا أنهم استوحوا مشهد الحرق في العائدون من جريمة داعش مع الطيار الأردني معاذ الكساسبة.