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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا ظهر بوتين بيوم النصر في أضعف حالاته؟

بوتين
بوتين

بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يكن هناك انتصار في يوم النصر ، مجرد مزيج من الأكاذيب والأعذار في خطاب قصير في الميدان الأحمر يوم الاثنين، يحاول فيه تبرير حربه في أوكرانيا والموت والدمار الذي أحدثه، بما في ذلك الآلاف من الجنود الروس الذين قتلوا في المعارك، وفق ما ذهبت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.


وصف بوتين الحرب بأنها "معركة من أجل روسيا"، واستشهد مرارًا وتكرارًا بدور بلاده في الحرب العالمية الثانية ، وتجاهل بصراحة كيف أن غزوه لأوكرانيا قد كتب ، خلال أكثر من شهرين بقليل ، تاريخًا جديدًا ، يمثل فيه الوجه الحديث للفاشية.

 

وذكرت الصحيفة ، أصبحت سمعة روسيا ، التي لطخت بالفعل بسبب اضطهاد المعارضين السياسيين في الداخل ، ووفاة عدد لا يحصى من المدنيين في سوريا ، مدفونة بشكل دائم تحت أنقاض المدارس والمباني السكنية والمستشفيات في ماريوبول وخاركيف وبوتشا والعديد من المدن الأوكرانية الأخرى و القرى ، حيث تستمر مقاومة الغزاة.

 

بالنسبة للعديد من رؤساء الاتحاد الأوروبي ورؤساء الوزراء ، لم يكن هناك سبب يذكر للاحتفال بيوم النصر  في أوروبا ، الذي يصادف الذكرى السنوية للإعلان الذي أدى إلى إنشاء الاتحاد الأوروبي كمشروع سلام بعد الحرب العالمية الثانية. 


في الوقت الذي ترأس فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي احتفالًا في ستراسبورج ، مقر البرلمان الأوروبي ، لم يكن بوسع أوروبا أن تدعي أنها لا تتمتع بالسلام، فدول الاتحاد الأوروبي متورطة بشدة في الحرب في أوكرانيا ، حتى لو كانت تقاتل في الغالب بالوكالة - عن طريق شحن الأسلحة والعتاد إلى الأوكرانيين ، الذين هم وحدهم في القتال - و باستخدام سلاح اقتصادي حديث بطيء المفعول من  خلال العقوبات.

 

وحتى على هذه الجبهة ، فإنهم يكافحون من أجل الوحدة ، وانقساماتهم ظاهرة للعيان بشأن الجولة الأخيرة من الإجراءات العقابية ، وخاصة حظر واردات النفط الروسية.

 

وفي الوقت نفسه ، ليس فقط أوكرانيا ولكن أيضًا الدول الشريكة الرئيسية في البلقان - ألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا - تنتظر بفارغ الصبر عضويتها في الاتحاد .


ندد بوتين ، في خطابه  بحلف الناتو ، الذي يضم 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، باعتباره عدوًا لروسيا ومستهدفًا لها، حيث أعاد نسج شبكة خيالية من نظريات المؤامرة لتبرير الحرب غير الضرورية التي خطط لها بكل المقاييس لسنوات.

 

من خلال حديثه ، كانت أوكرانيا أداة أمريكية لهجمات عسكرية حتمية على روسيا، وهذا مايقول بعكسه الواقع فالناتو  المنهك ، قد تخلى عن 20 عامًا من الحرب في أفغانستان ، ووجهت واشنطن وحلفاؤها كل انتباههم تقريبًا إلى الصين.

 

وذكرت الصحيفة إن روسيا لم تظهر  قوية بعدما فقدت الآلاف من الجنود ، بما في ذلك العديد من الجنرالات - وهو عدد القتلى الذي حاول الكرملين تقليله ، لكنه يستمر في الازدياد حتى عندما دعا بوتين يوم الإثنين إلى الصمت لحظة تكريمًا لهؤلاء " الذي ماتوا موت الشجعان في معركة لصالح روسيا ".

 

لم يعد بوتين فقط قادرًا على المطالبة بمكانة عالية  في الحرب العالمية الثانية ، ولكن أيضًا بعد أكثر من ستة أسابيع من المعركة ، ومحاولة فاشلة تمامًا للاستيلاء على كييف والإطاحة بحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي ، لم يستطع الادعاء حتى أو يلمح بأدنى تلميح للنصر في أوكرانيا.

 

لم يشر خطابه القصير إلى المحاولة الفاشلة لغزو أوكرانيا بأكملها وبدلاً من ذلك ركز بالكامل على دونباس في الشرق ، على الرغم من استمرار الجنود الروس في احتلال أراضي خارج منطقتي دونيتسك ولوجانسك ، بما في ذلك في خيرسون. 


يواصل جيش بوتين أيضًا إطلاق الصواريخ على المدن التي يغلب عليها الطابع الروسي مثل أوديسا ، مما يكذب ادعاءاته المتكررة بأن ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة كان الهدف منها حماية الناطقين بالروسية.

 

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