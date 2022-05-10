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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل الدكتاتور ماركوس يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات الرئاسية بالفلبين.. فيديو

فرديناند بونج بونج
فرديناند بونج بونج

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها،  حقق نجل الدكتاتور الفلبيني الراحل فرديناند ماركوس فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية.

بعد فرز أكثر من 90 بالمئة من الأصوات، حصد فرديناند "بونج بونج" ماركوس الابن نحو 30 مليون صوت، أي أكثر من ضعف حصيلة المرشحة الليبرالية ليني روبريدو.

بذلك بات ماركوس الإبن أول رئيس في تاريخ الديموقراطية الفلبينية يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة منذ الدورة الأولى للانتخابات.

وقد أطاحت ثورة شعبية نظام والده عام 1986 وانتقلت عائلته إلى الولايات المتحدة للعيش في المنفى، قبل أن تعود إلى البلاد لتشكيل شبكة نافذة من الدعم السياسي.

وتعهد ماركوس الابن إعادة "وحدة" البلاد خلال فترة ولايته الممتدة ست سنوات.

 

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