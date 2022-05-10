كريم قاسم: هناك حملات ممنهجة ضد ريهام حجاج

رد الفنان كريم قاسم على الانتقادات التى تُوجَّه لريهام حجاج من قبَل الجمهور حتى قبل مشاهدة أعمالها.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":" من الطبيعي ألا نجد ممثلا في مسلسلات رمضان يتفق عليه كل الناس، ولكن من خلال متابعتي لمواقع التواصل الإجتماعي وجدت أن هناك حملات ممنهجة ضد ريهام حجاج فقد رأيت صفحات شخصية عديدة مجهولة المصدر وتكتب نفس التعليقات في كل مكان".

وسبق أن كشف الفنان كريم قاسم عن تفاصيل أعماله القادمة بعد مشاركته في مسلسل “يوتيرن" في موسم دراما رمضان 2022.

وقال "كريم" في تصريحات لـ "صدى البلد:" أحضر لفيلم "ليلة غير عادية" وقد انتهينا من تصوير 50% منه، وتدور أحداثه في يوم واحد وهو عمل كوميدي أكشن وبه خط درامي رومانسي، وبالنسبة لـ"أوقات فراغ" الجزء الثاني من المفترض أن نعود للعمل عليه خلال الأيام القادمة مع المخرج تامر عشري".

وعلى جانب اخر سبق أن كشف أيضا الفنان "قاسم" عن ردود الأفعال التي تلقاها على شخصيته في مسلسل يوتيرن الذي عرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال "كريم": "تلقيت ردود فعل رائعة عن العمل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع، وكنت متخوفًا مع بداية الحلقات أن يتكهن الجمهور بحقيقة خالد ولا يصدقونه، ولكن بعد الحلقة الرابعة تحول الأول وحدث تعاطف كبير مع الشخصية".