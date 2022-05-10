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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومها العالمي .. من الأكثر عرضة للإصابة بالذئبة الحمراء ؟

أعراض الذئبة الحمراء
أعراض الذئبة الحمراء

يصادف اليوم 10 مايو اليوم العالمي لمرض الذئبة الحمراء، والذئبة هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب آلام المفاصل والحمى والطفح الجلدي وتلف الأعضاء، ولا يوجد حاليًا علاج لمرض الذئبة ويتطلب علاجًا مدى الحياة.

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ما هو مرض الذئبة الحمراء


الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) ، والتي يشار إليها عادة باسم الذئبة ، هي أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي يمكن أن تسبب التورم (الالتهاب) والألم في جميع أنحاء الجسم. عندما يكون لديك مرض مناعي ذاتي ، فإن جهاز المناعة في جسمك يحارب نفسه. من المفترض أن يحارب الجهاز المناعي التهديدات المحتملة للجسم - العدوى ، على سبيل المثال - ولكنه في هذه الحالة يلاحق الأنسجة السليمة.

إذا كنت مصابًا بمرض الذئبة، فقد تعاني من آلام المفاصل وحساسية الجلد والطفح الجلدي ومشاكل في الأعضاء الداخلية (الدماغ والرئتين والكلى والقلب).

قد تظهر وتختفي العديد من الأعراض على شكل موجات - تسمى غالبًا نوبات، في بعض الأحيان ، قد تكون أعراض مرض الذئبة خفيفة أو غير ملحوظة.

الاكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة الحمراء

يمكن لأي شخص أن يكون لديه مرض الذئبة، يمكن أن يحدث للنساء والرجال والأطفال وحتى الأطفال حديثي الولادة.

يُلاحظ بشكل أكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال ، حيث أن حوالي 90 ٪ من الحالات التي تم تشخيصها من النساء في سن الإنجاب.

يواجه الخبراء صعوبة في تقدير عدد الأشخاص المصابين بمرض الذئبة في الولايات المتحدة لأنه يصعب تشخيصه.

 لمرض الذئبة مجموعة متنوعة من الأعراض التي يمكن أن تكون أيضًا علامات على حالات طبية أخرى.

لهذا السبب قد يكون هناك أشخاص مصابين بمرض الذئبة لا يتم تشخيصهم طوال حياتهم.

يزداد خطر إصابتك بمرض الذئبة أيضًا إذا كان لديك أحد أفراد أسرتك مصاب بمرض الذئبة أو أحد أمراض المناعة الذاتية الأخرى.

 

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