رئيس العلامة التجارية لـ ألفا روميو يكشف خططها المستقبلية في التحول الكهربائي

من المقرر إطلاق أول سيارة كهربائية خالصة من العلامة التجارية "ألفا روميو" المملوكة لشركة "ستيلانتس" بحلول عام 2025 ، وبينما ستتوسع العلامة التجارية لتقديم خمسة طرازات جديدة، ستكون أول سيارة مكهربة بالكامل نسخة من الإصدار الحالي لـ "ألفا روميو جوليا" أو "ألفا روميو ستيلفيو" وليست واحدة من لوحات الأسماء الجديدة التي ستظهر قريبا إلى النور.

قال "لاري دومينيك" ، النائب الأول لرئيس العلامة التجارية "ألفا روميو" في أمريكا الشمالية ، إن أي من النموذجين سيأتي أولاً لم يتم التحديد بعد، لكن كلتا اللوحتين هما مفتاح التحول الكهربائي ويمثلان المستقبلي الكهربائي للشركة مؤكدا أن الشركة تنوي الإبقاء على هاتين الشارتين مستقبلا.

يعد الحفاظ على ألفا روميو Stelvio بمثابة اختيار في الجول خاصة في عالم مجنون بسيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وعلى الرغم من ركود سوق السيارات السيدان، إلا أن ألفا روميو لا تنوي التخلي عن هذا القطاع كليا، أكد دومينيك في مقابلة مع MotorTrend أنه "ستكون هناك ألفا روميو جوليا التالية، سنستمر في بناء سيارة سيدان رائدة وستكون جوليا مكهربة"

ستكون العلامة التجارية "ألفا روميو" أول علامة تجارية من بين 14 علامة تجارية ضمن مجموعة Stellantis تدخل سيارات كهربائية بالكامل في أسواق أمريكا الشمالية. ستنمو العلامة التجارية من إنتاج لوحتين فقط ، إلى مجموعة من خمس لوحات لأسماء عالمية كهربائية بالكامل في عام 2028 ، وعند هذه النقطة لن تبيع ألفا بعد الآن السيارات المزودة بمحرك احتراق داخلي.

لتسهيل هذا المسار ، ستكون سيارة ألفا روميو تونالي الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2023 أول سيارة بمكون كهربائي حتى وإن كانت ليست كهربائية بالكامل موجودة في أمريكا الشمالية ، سيتم تقديم سيارة الكروس أوفر Tonale الصغيرة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني ، أو كسيارة هايبرد بلج إن عندما تدخل حيز الإنتاج في الربع الرابع من العام الحالي للبيع في الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2023 . لم يتم حتى الآن الإعلان عن الأسعار.

تماشيًا مع سياسة الشركة في إعادة الصبغة الرياضية إلى محفظة طرازاتها في العصر الكهربائي ، فإن ألفا روميو تونال الـ PHEV (هايبرد بلج إن) هو الطراز الأعلى ونموذج الأداء بقوة 272 حصانًا (مقابل 256 حصانًا مع مجموعة نقل الحركة التقليدية) مع تقديم وزن أفضل، يقول دومينيك: "إنها البداية لتقديم مستقبل ما ستكون عليه سيارات ألفا ، بمعنى التقنيات الجديدة والكهربائية والتحديثات عبر الهواء وكل تلك التقنيات المتكاملة".

يتوقع رئيس العلامة التجارية في أمريكا الشمالية أن 70 % من مشتري ألفا روميو تونال سيذهبون إلى شراء المكون الهايبرد بلج إن الأعلى تجهيزا في الفئات ؛ مع 30 % فقط من العملاء يختارون غير الهجين. إنه جزء من التحول الأكبر لـ "ألفا روميو" كعلامة تجارية لمركبات الأداء ويقول دومينيك إن مركبات المستقبل ستكون بنفس روح سيارات ألفا أولا، ثم ستكون كهربائية ثانيا.