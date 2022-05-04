لمنافسة بورشه كايين.. ستيلانتس تحول ألفا روميو جوليا من السيدان لـSUV كهربائية

تجري شركة "ستيلانتس" عملية إعادة ابتكار وتقديم شارة ألفا روميو على قدم وساق ، مع تحول التركيز الآن إلى استبدال طراز "جوليا" الصالون وتحويله إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وفقا لمصادر مطلعة داخل الشركة.

قال الرئيس التنفيذي لـ "ألفا روميو" جان فيليب امبرتو في حديثه مع مجلة Autocar داخل مصنع Pomigliano في إيطاليا الذي يقوم بتصنيع موديل "ألفا روميو تونال" الكروس أوفر متداخلة الأوجه، إنه كلف فريق التصميم بالنظر في تحويل شكل ألفا روميو جوليا الشهيرة لتكون ملائمة أكثر لمتطلبات السوق حاليا. بالإضافة إلى ذلك ، تداولت عدة تقارير أن العلامة التجارية الإيطالية في طريقها لتطوير سيارة دفع رباعي جديدة تتصدر النطاق وتنافس بقوة في نفس فئة بورشه كايين ، وعلى الأغلب ستكون كهربائية خالصة.

ألفا روميو

قال أمبرتو أن ألفا روميو جوليا و ستيلفيو الـ SUV الحاليين أمامهما "بعض السنوات المتبقية في السوق" لكنه قدم بالفعل اقتراحا ​​لمصممي الشركة للنظر في إمكانية تصميم سيارة من طراز إستيت يمكن أن تنافس بشكل قوي مع سيارة جينيسيس G70 الجديدة.

ألفا روميو

وبسؤاله عن مصير سيارات السيدان التي انخفضت شعبيتها بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، قال: "لا أريد التخلي عن سوق الصالون، من أساسيات عمل ألفا روميو تقديم سيارات سيدان رياضية. لكنني أقر أيضًا أن العديد من الاقتراحات ذهبت في اتجاه تقديم طراز جوليا في شكل ستيشن واجن ، ربما هناك نقطة التقاء بين السيارة السيدان وعربة ستيشن واجن. مع جوليا الجديدة ، ربما يمكننا الحصول على أفضل ما في العالمين ".

أعطى امبرتو مخططًا تفصيليًا عن سيارات ألفا روميو المستقبلية ، موضحًا أنه سيتم إطلاق سيارة SUV من الفئة B (يُرجح أن تسمى Brennero) في عام 2024 ، تليها سيارة كهربائية خالصة بحلول عام 2025 ، و طراز مكهرب جديد في عام 2026 وثالثة كهربائية أيضا في عام 2027.