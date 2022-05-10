فصل المرافق العامة عن المعتدين على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لحصر المنازل التي لم يقدم أصحابها طلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة ، والدخول تحت مظلة الدولة والقانون ، فضلاً عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.

وأكد المحافظ، أنه قامت اللجان المُشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالمرور على المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة ، وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفي هذا الإطار ، توجهت اللجان المشكلة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بنطاق مركز ومدينة الحسينية، وأسفرت الحملة عن فصل المرافق العامة عن (٧) من المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة ، فضلاً عن توقيع عقد تصالح وتحرير إذن دفع لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم المخالفة تحت حساب (حق الشعب) للجنة استرداد اراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.