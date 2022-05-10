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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تعوض بعض خسائرها بعد عمليات بيع مكثفة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تعوض بعض خسائرها بعد عمليات بيع مكثفة

انتعشت الأسهم الأوروبية عن أدنى مستوياتها في شهرين، اليوم الثلاثاء، بمكاسب واسعة النطاق مدعومة باقتناص الصفقات، وذلك بعد عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بعدما أغلق أمس، الاثنين، على أدنى مستوياته منذ أوائل مارس.

وتضررت أسعار الأسهم على مستوى العالم في مايو، إذ تحملت أسهم الشركات المرتبطة بالنمو عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من أن ترفع البنوك المركزية الرئيسة أسعار الفائدة بشدة لاحتواء التضخم المرتفع.

وفي وول ستريت، نزل المؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا بأكثر من 4% أمس، الاثنين.

وارتفعت أسعار الأسهم في أغلب القطاعات في أوروبا باستثناء الاتصالات والرعاية الصحية.

وزاد سهم شركة ماتش أيه. بي السويدية للتبغ بنسبة 25% بعد أن أعلنت شركة التبغ الأمريكية فيليب موريس أنها تجري محادثات لشرائها.

وصعد سهم شركة رينو موتور الفرنسية 1.4% بعد أن وافقت جيلي الصينية على شراء حصة 34% من وحدة رينو الكورية مقابل 206.79 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد أن تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة الماضي، متجهة نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين بعد هبوط حاد في ”وول ستريت“؛ بسبب خشية المستثمرين من الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع.

وكانت أسهم قطاعي السفر والترفيه والتكنولوجيا أكبر الخاسرين، في حين كانت أسهم النفط والغاز الرابح الوحيد مع تجاوز أسعار الخام 110 دولارات للبرميل.

كما أثرت الأرباح سلبًا على المعنويات في أوروبا، فقد تراجع سهم ”أديداس“ 4%، إذ خفضت الشركة توقعاتها لمبيعات عام 2022؛ بسبب استمرار عمليات الإغلاق لمكافحة الجائحة في الصين، مما أدى إلى إلحاق الضرر بشركة المستلزمات الرياضية الألمانية.

وتراجع سهم ”آي. إن. خي“ جروب، أكبر بنك هولندي، 2.2% إذ أعلن عن صافي دخل فصلي أسوأ من المتوقع، بما في ذلك زيادة في مخصصات القروض المعدومة بسبب الانكشاف في روسيا وأوكرانيا.

وهبط سهم ”أمبو“ الدنماركية للأجهزة الطبية 13.9% بعد إعلان توقعات متشائمة لأرباح العام بأكمله؛ بسبب مشاكل سلاسل التوريد ونقص العمالة في المستشفيات.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أكبر زيادة في 22 عاما، وقال إنه سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم، كخطوة إضافية في معركته لخفض التضخم.

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